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Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО та спільних виробництв, - Зеленський

Йдеться, зокрема, про виробництво дронів.

Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО та спільних виробництв, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Найближчим часом буде багато комунікації щодо нових систем ППО та спільних виробництв, зокрема дронів. Буде йтись і про збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вже маємо частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський сьогодні провів кілька нарад із зовнішньополітичною командою про необхідні результати цього червня. 

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“Ми детально плануємо перемовини, зустрічі наших представників, зміст документів. Це стосується і оборонних пакетів для України, і нових безпекових угод, і Саміту миру. Фактично щодня ми додаємо учасників Саміту та протидіємо російським спробам зірвати чи послабити Саміт”, - наголосив голова держави. 

Володимир Зеленський нагадав, що вчора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух – бойовий медик “Госпітальєрів”, одна із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними.

Верховний головнокомандувач висловив співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. 

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