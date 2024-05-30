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США ввели санкції проти двох компаній із ЦАР через підтримку "вагнерівців"

Одна з фірм перевозила персонал Групи Вагнера через ЦАР та інші регіони Африки.

США ввели санкції проти двох компаній із ЦАР через підтримку "вагнерівців"
Вагнерівці
Фото: Центр наспротиву

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти двох фірм із Центральноафриканської Республіки.

У Держдепі США пояснили, що зробили це за підтримку компаніями Групи Вагнера, яка дестабілізує ситуацію в Африці.

"Mining Industries та Logistique Economique Etrangere відіграли життєво важливу роль у забезпеченні безпеки операцій Групи Вагнера і незаконній діяльності з видобутку корисних копалин у ЦАР", - йдеться на сайті Державного департаменту.

Американське Міністерство фінансів повідомило, що Mining Industries SARLU (Mining Industries) - це гірничодобувна компанія в ЦАР, яку російський найманець Валерій Чекалов використав при оренді літаків у Kratol Aviation (Kratol), що базується в ОАЕ.

Група Вагнера використовувала літаки, орендовані компанією Mining Industries, для перевезення персоналу та обладнання через ЦАР та інші регіони Африки. Крім того, фірма імпортувала хімікати (соляну і азотну кислоти, ціанід натрію та ін), які зазвичай використовують у гірничодобувній промисловості, імовірно, для сприяння незаконному видобутку корисних копалин.

Інша компанія - Logistique Economique Etrangere SARLU (Logistique) - у 2021 році отримала сотні партій важких матеріалів від товариства з обмеженою відповідальністю з РФ "Брокер Експерт". Товариство теж було повязане із Євгенієм Пригожиним і підтримувало російські інтереси в Україні та у всій Африці.

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