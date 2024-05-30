Столтенберг: роль НАТО в допомозі є сигналом для РФ, що союзники не залишать Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що велика роль НАТО в координації військової допомоги Україні, як і багаторічні фінансові зобов'язання сигналізують Москві, що РФ не дочекається припинення підтримки з боку союзників.

Про це він сказав у четвер у Празі, виступаючи на конференції "75 років НАТО: як не збитися зі шляху?", організованій сенатом парламенту Чеської Республіки, пише Interfax-Україна.

Генсек Альянсу констатував, що останіми місяцями були серйозні затримки в наданні військової допомоги й серйозні дефіцити у засобах протиповітряної оборони й боєприпасах. Проте зараз в Альянсі триває робота над тим, "як НАТО може відігравати більшу роль у координації забезпечення допомоги у сфері безпеки й навчання, щоб гарантувати більш надійні рамки, мінімізувати ризики, нові дефіцити й затримки в постачанні зброї, боєприпасів і навчанні українців".

Тому, за словами Столтенберга, він запропонував багаторічні зобов'язання для фінансування військової підтримки, щоб гарантувати більшу прозорість, відповідальність і передбачуваність для українців у плануванні, щоб знати, чого можна очікувати від союзників по НАТО.

"Такі зобов'язання допоможуть українцям захищати свою країну, але також надішлють дуже важливе послання Москві щодо того, що ми тут надовго. Важливо їм передати, що вони не зможуть нас перечекати, ми тут залишимося, і тому я вітаю той факт, що ми працюємо над тим, як посилити роль НАТО в підтримці України", – сказав Столтенберг.

Остаточне рішення буде ухвалено на саміті у Вашингтоні, але зараз Україні потрібно надати якомога більше допомоги, оскільки це "критично важливо і для українців, і для нашої безпеки".

За словами Генсека, питання використання нааного Україні озброєння є "національними рішеннями".

Але він відзначив динаміку розвитку цієї війни, коли на початку всі бої відбувалися глибоко на українській території, але нині більшість важких боїв відбувається вздовж кордону між Росією та Україною на Харківщині.

"Ми бачимо, що росіяни можуть бути на російському боці від кордону, що майже те саме, що й на передовій, вони можуть бути там з артилерією, установками для запусків ракет, літаками, складами для боєприпасів і пального й бути в більшій безпеці, якби їх атакувала сучасна зброя, яку отримала Україна. Тому я вважаю, що настав час розглянути деякі з цих обмежень, щоб українці могли захищати себе. Ми маємо пам'ятати, що це таке – це війна агресії, війна, яку обрала Москва проти України. Росія напала на Україну, і в неї, відповідно до міжнародного права, є право себе захищати", – сказав Столтенберг.

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