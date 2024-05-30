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​Норвегія підтримала право України використовувати західну зброю для атак по території Росії

"Якщо вони будуть атаковані російськими військами, які перебувають на території Росії, оскільки мають далекобійну зброю, то має бути можливість атакувати їх у відповідь", - вважає глава МЗС Норвегії.

​Норвегія підтримала право України використовувати західну зброю для атак по території Росії
міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде
Фото: Facebook/Espen Barth Eide

Україна може відповідно до міжнародного права нападати на Росію в межах захисту своєї території та використовувати для цього зброю партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає NRK. Йдеться про атаки на військові цілі, зауважив він.

"Ми принципово вважаємо, що Україна також може використовувати зброю, одержану від західних країн, проти військових цілей, які мають відношення до війни. Інакше ми нав'язуємо Україні демаркацію, що ускладнить перемогу", – наголосив Ейде.

Ця заява прозвучала в момент, коли у Чехії відбувалася зустріч міністрів країн-членів НАТО.

Норвезький міністр також сказав, що кожна держава, яка надає допомогу Україні, має визначити чіткі умови її застосування.

"На війні це абсолютно нормально, і ми не можемо змусити Україну воювати, тримаючи одну руку за спиною", - зазначив Ейде і додав, що наша держава має мати можливість вести війну "в такий спосіб, який для неї найбільш ефективний".

"Якщо вони будуть атаковані російськими військами, які перебувають на території Росії, оскільки мають далекобійну зброю, то має бути можливість атакувати їх у відповідь", - переконаний глава МЗС Норвегії.

Ейдле додав, що "коли йдеться про конкретні умови та умови надання конкретних систем озброєнь, ми, як і інші країни, будемо обережні і не говоритимемо про це вголос". 

Удари по території Росії західною зброєю. Яка позиція союзників?

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