Міністр оборони Швеції висловився за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії

Швеція висловилася за дозвіл для України використовувати отриману зброю для ураження цілей на території Росії, передає Hallandsposten.
Міністр оборони Швеції Пол Джонсон заявив, що наша держава "піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії" і відповідно до міжнародного права, "Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни".
"Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист", - наголосив Джонсон.
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії.
- Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що є держави, які дають допомогу Києву без заборони атакувати нею територію РФ.
- Від Швеції Україна використовує, зокрема, артилерійські установки Archer, а також РЛС PS-90 Giraffe та ПЗРК RBS-70.