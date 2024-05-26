Міністр оборони Швеції висловився за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії

"Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни", - заявив шведський міністр оборони Пол Джонсон.

Швеція висловилася за дозвіл для України використовувати отриману зброю для ураження цілей на території Росії, передає Hallandsposten.

Міністр оборони Швеції Пол Джонсон заявив, що наша держава "піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії" і відповідно до міжнародного права, "Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни".

"Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист", - наголосив Джонсон.