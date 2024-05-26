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Міністр оборони Швеції висловився за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії

"Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни", - заявив шведський міністр оборони Пол Джонсон.

Міністр оборони Швеції висловився за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії
Міністр оборони Швеції Пол Джонсон
Фото: Х/ ICDS Tallinn

Швеція висловилася за дозвіл для України використовувати отриману зброю для ураження цілей на території Росії, передає Hallandsposten.

Міністр оборони Швеції Пол Джонсон заявив, що наша держава "піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії" і відповідно до міжнародного права, "Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни". 

"Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист", - наголосив Джонсон.

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