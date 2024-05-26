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У партії Фіцо заявили, що прем’єр Словаччини повністю видужає до кінця року

Стан очільника уряду все ще важкий.

У партії Фіцо заявили, що прем’єр Словаччини повністю видужає до кінця року
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Депутат, представник партії словацького прем’єр-міністра Smer-SD Ян Ріхтер переконаний, що Роберт Фіцо повністю видужає до кінця року.

Про це пише видання Aktuality.

“Сьогоднішній стан здоров’я прем’єр-міністра відповідає прогнозам, встановленим медичною радою. Огляди продовжаться завтра”, – заявили у лікарні Рузвельта в Банській Бистриці,  де лікують Фіцо.

За словами Ріхтера, стан прем'єр-міністра все ще важкий і його “дострокового” повернення очікувати не можна. 

“Ступінь травми був настільки великим, що було б безвідповідально очікувати дуже швидкого повернення. Це станеться... до кінця року”, ‒ сказав депутат.

Він додав, що протягом цього терміну Фіцо має пройти реабілітацію.

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  • Роберт Фіцо одужує в лікарні Рузвельта після замаху на нього 15 травня. У нього вистрелив 71-річний письменник Юрай Цинтула. Фіцо отримав численні вогнепальні поранення, лікарі зробили йому декілька операцій. 
  • Цинтула заявив на допиті, що скоїв замах на главу уряду, бо не згоден із його політикою ‒ щодо переслідування ЗМІ і політики щодо України. Його арештували і звинувачують у замаху на умисне вбивство. Підозрюваному загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.
  • Словацька поліція розслідує можливу причетність до замаху на прем’єра співучасників затриманого.
  • Президент України Володимир Зеленський засудив замах і назвав цей напад жахливим.
  • Згідно з інформацією ЗМІ, Цинтула є активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Слова". Також низка медіа повідомили, що він є причетним до проросійської парамілітарної організації.
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