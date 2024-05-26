У партії Фіцо заявили, що прем’єр Словаччини повністю видужає до кінця року

Депутат, представник партії словацького прем’єр-міністра Smer-SD Ян Ріхтер переконаний, що Роберт Фіцо повністю видужає до кінця року.
Про це пише видання Aktuality.
“Сьогоднішній стан здоров’я прем’єр-міністра відповідає прогнозам, встановленим медичною радою. Огляди продовжаться завтра”, – заявили у лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, де лікують Фіцо.
За словами Ріхтера, стан прем'єр-міністра все ще важкий і його “дострокового” повернення очікувати не можна.
“Ступінь травми був настільки великим, що було б безвідповідально очікувати дуже швидкого повернення. Це станеться... до кінця року”, ‒ сказав депутат.
Він додав, що протягом цього терміну Фіцо має пройти реабілітацію.
- Роберт Фіцо одужує в лікарні Рузвельта після замаху на нього 15 травня. У нього вистрелив 71-річний письменник Юрай Цинтула. Фіцо отримав численні вогнепальні поранення, лікарі зробили йому декілька операцій.
- Цинтула заявив на допиті, що скоїв замах на главу уряду, бо не згоден із його політикою ‒ щодо переслідування ЗМІ і політики щодо України. Його арештували і звинувачують у замаху на умисне вбивство. Підозрюваному загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.
- Словацька поліція розслідує можливу причетність до замаху на прем’єра співучасників затриманого.
- Президент України Володимир Зеленський засудив замах і назвав цей напад жахливим.
- Згідно з інформацією ЗМІ, Цинтула є активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Слова". Також низка медіа повідомили, що він є причетним до проросійської парамілітарної організації.