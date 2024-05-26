У партії Фіцо заявили, що прем’єр Словаччини повністю видужає до кінця року

Стан очільника уряду все ще важкий.

Депутат, представник партії словацького прем’єр-міністра Smer-SD Ян Ріхтер переконаний, що Роберт Фіцо повністю видужає до кінця року.

Про це пише видання Aktuality.

“Сьогоднішній стан здоров’я прем’єр-міністра відповідає прогнозам, встановленим медичною радою. Огляди продовжаться завтра”, – заявили у лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, де лікують Фіцо.

За словами Ріхтера, стан прем'єр-міністра все ще важкий і його “дострокового” повернення очікувати не можна.

“Ступінь травми був настільки великим, що було б безвідповідально очікувати дуже швидкого повернення. Це станеться... до кінця року”, ‒ сказав депутат.

Він додав, що протягом цього терміну Фіцо має пройти реабілітацію.