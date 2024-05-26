У Литві триває другий тур президентських виборів

Сьогодні у Литві проходять президентські вибори. Переможцем, згідно з прогнозами стане чинний очільник країни Гітанас Науседа.

Про це пише Reuters.

“Балтійська нація з населенням 2,8 мільйона людей була вірним союзником України з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Як і інші країни регіону, член НАТО та ЄС побоюється, що може стати наступною мішенню Москви”, ‒ зазначає видання.

60-річний Науседа, колишній старший економіст шведської банківської групи SEB, не пов’язаний з жодною партією. Він переміг у першому турі виборів 12 травня, набравши 44% голосів ‒ менше 50%, необхідних для повної перемоги.

Він балотується проти 49-річного прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте із керівної правоцентристської партії “Союз Батьківщини”, яка відстає в опитуваннях. Вона була єдиною жінкою з восьми кандидатів у першому турі та посіла друге місце з 20%.

За даними опитування ELTA/Baltijos Tyrimai, проведеного в період з лютого по березень, трохи більше половини литовців вважають, що російський напад можливий або навіть ймовірний. Росія регулярно відкидає ідею, що вона може напасти на члена північноатлантичного Альянсу.

