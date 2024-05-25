Міністри фінансів G7 підтримали план використання активів РФ для фінансування України

Міністри фінансів G7 підтримали пропозицію щодо надання Україні кредиту у розмірі близько 50 млрд доларів погашення якого забепечуватимуть за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Про це із посиланням на Financial Times пише Європейська правда.
Ідею надання такого кредиту подали США напередодні зустрічі в італійському місті Стреза. Йдеться про пропозицію видати Україні кредит у розмірі близько 50 млрд доларів, який буде погашатися за рахунок прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро.
За даними видання, міністри досягли прогресу в опрацюванні варіантів "виведення" прибутків. Вони додали, що лідерам G7 будуть представлені варіанти того, як вибудувати кредит до саміту в червні.
Крім іншого, пообіцяли продовжувати тиск на Китай для того, щоб той скоротив промислові субсидії, які, на їхню думку, витісняють західних конкурентів з бізнесу.
Зазначається, що багато деталей кредиту ще не узгоджено, включаючи суму, хто його видасть і як він буде гарантований у разі дефолту України або якщо прибутки не будуть матеріалізовані.
- Ще вчора у ЗМІ вважали, що міністри фінансів “Групи семи” (G7) не погодять деталі кредиту для України на зустрічі в Італії.
- У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.
- Загалом Вашингтон вважає, що російські кошти треба спрямувати на відновлення України та купівлю для неї озброєння.
- План США полягає в тому, аби "мобілізувати", а не арештувати чи конфіскувати російські гроші. Ці мобілізовані кошти хочуть надати Україні як позику, відсотки за якою сплачуватимуть із річного прибутку від заморожених активів Росії. А от арешт активів центрального банку Росії та передача їх як "аванс" до репарацій наразі фактично виключений.
- США та Велика Британія вважають, що замість надання відносно невеликих сум прибутку від активів було б краще, якби Україні передали кредит або облігації на суму близько 30 мільярдів євро з відсотками, сплаченими з прибутку.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.