Міністри фінансів G7 підтримали план використання активів РФ для фінансування України

Міністри погодились на близько 50 млрд доларів кредиту для України, який погашатимуть прибутками від активів РФ.

Міністри фінансів G7 підтримали пропозицію щодо надання Україні кредиту у розмірі близько 50 млрд доларів погашення якого забепечуватимуть за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це із посиланням на Financial Times пише Європейська правда.

Ідею надання такого кредиту подали США напередодні зустрічі в італійському місті Стреза. Йдеться про пропозицію видати Україні кредит у розмірі близько 50 млрд доларів, який буде погашатися за рахунок прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро.

За даними видання, міністри досягли прогресу в опрацюванні варіантів "виведення" прибутків. Вони додали, що лідерам G7 будуть представлені варіанти того, як вибудувати кредит до саміту в червні.

Крім іншого, пообіцяли продовжувати тиск на Китай для того, щоб той скоротив промислові субсидії, які, на їхню думку, витісняють західних конкурентів з бізнесу.

Зазначається, що багато деталей кредиту ще не узгоджено, включаючи суму, хто його видасть і як він буде гарантований у разі дефолту України або якщо прибутки не будуть матеріалізовані.