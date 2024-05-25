Британська розвідка прогнозує подальші арешти в Міноборони РФ

Розвідка Великої Британії після низки арештів чиновників Міністерства оборони Росії, яких звинувачують у корупції, прогнозує продовження цієї тенденції і надалі.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в соцмережі X.
23 травня стало відомо про те, що заступника начальника генштабу РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна затримано за підозрою в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому вже висунули обвинувачення за частиною 6 статті 290 Кримінального кодексу РФ.
Це сталося після нещодавніх арештів інших високопосадовців Міністерства оборони РФ, яких також підозрюють у корупції. Вони відбулися після того, як 12 травня Сергія Шойгу було усунуто з посади міністра оборони РФ.
Шамарін очолював управління зв'язку міноборони РФ з 2021 року. Один із його попередників на цій посаді, генерал-полковник Халіл Арсланов, також був притягнутий до відповідальності за обвинуваченням у корупції ще у 2020 році.
"Корупція глибоко вкоренилася в російському міноборони, і цілком імовірно, що буде здійснено нові арешти", - вважає британська розвідка.
Арешти в Міноборони РФ
- Шамарін - це вже четвертий високопосадовець з військової сфери, якого затримали протягом нещодавнього часу.
- Спершу за звинуваченням у корупції під арешт відправили заступника міністра оборони Тімура Іванова і начальника головного управління кадрів міноборони Юрія Кузнєцова. За даними російського медіа "Важные истории", справжньою причиною затримання Іванова були не хабарі, а державна зрада.
- Потім арештували колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова. Попова торік звільнили після скарг на високі втрати окупантів.
- За день до звільнення Кузнєцова Путін звільнив багаторічного міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Замість нього керувати міністром оборони країни-агресорки буде Андрій Бєлоусов – першого заступника голови уряду Росії. Шойгу натомість послали в раду безпеки секретарем замість Патрушева.