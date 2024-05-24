США готуються до того, що КНДР вдасться до масштабних військових провокацій перед президентськими виборами в США, - ЗМІ

До таких дій КНДР може вдатись за наполяганням Путіна.

Адміністрація Байдена стурбована, що посилення військового альянсу між лідерами РФ та КНДР може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на високопоставлених чиновників США.

“Офіційні особи США також готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед президентськими виборами в США, можливо, за наполяганням Путіна”, - йдеться у повідомленні

Представник американської розвідки зазначив, що не має сумнів щодо провокативної поведінки Північної кореї цього рок, питання лише в тому, наскільки КНДР буде ескалувати ситуацію.

Офіційні особи США очікують, що Путін та Кім Чен Ин зміцнять нову угоду щодо розширення передачі військових технологій Пхеньяну.

Зокрема, представники розвідки США вважають, що Путін надає Північній Кореї технологію створення ядерних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на надсилання Пхеньяном Росії великої кількості боєприпасів для її війни в Україні.

В свою чергу, Північна Корея постачає Росії більше боєприпасів, ніж Європа надає Україні, включаючи мільйони артилерійських снарядів.

Також офіційні особи США стурбовані тим, що Росія може допомогти КНДР завершити її перший підводний човен, здатний запустити ядерну ракету.

“Технічна допомога Росії вищого рівня надходить у формах, які справді дуже важко контролювати”, - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Представники США також заявили, що вони стурбовані тим, що Москва може допомогти Північній Кореї з її внутрішнім виробництвом зброї та навіть створити оборонно-промислове партнерство.