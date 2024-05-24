Bihus.info: родинний бізнес керівника Національної поліції Вигівського пов'язаний із фігурантами розслідувань Нацполу
Bihus.info: родинний бізнес керівника Національної поліції Вигівського пов'язаний із фігурантами розслідувань Нацполу
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
ГоловнаСвіт

США готуються до того, що КНДР вдасться до масштабних військових провокацій перед президентськими виборами в США, - ЗМІ

До таких дій КНДР може вдатись за наполяганням Путіна.

США готуються до того, що КНДР вдасться до масштабних військових провокацій перед президентськими виборами в США, - ЗМІ
Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Байдена стурбована, що посилення військового альянсу між лідерами РФ та КНДР може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на високопоставлених чиновників США.

“Офіційні особи США також готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед президентськими виборами в США, можливо, за наполяганням Путіна”, - йдеться у повідомленні

Представник американської розвідки зазначив, що не має сумнів щодо провокативної поведінки Північної кореї цього рок, питання лише в тому, наскільки КНДР буде ескалувати ситуацію.

Офіційні особи США очікують, що Путін та Кім Чен Ин зміцнять нову угоду щодо розширення передачі військових технологій Пхеньяну. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зокрема, представники розвідки США вважають, що Путін надає Північній Кореї технологію створення ядерних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на надсилання Пхеньяном Росії великої кількості боєприпасів для її війни в Україні.

В свою чергу, Північна Корея постачає Росії більше боєприпасів, ніж Європа надає Україні, включаючи мільйони артилерійських снарядів.

Також офіційні особи США стурбовані тим, що Росія може допомогти КНДР завершити її перший підводний човен, здатний запустити ядерну ракету. 

“Технічна допомога Росії вищого рівня надходить у формах, які справді дуже важко контролювати”, - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Представники США також заявили, що вони стурбовані тим, що Москва може допомогти Північній Кореї з її внутрішнім виробництвом зброї та навіть створити оборонно-промислове партнерство. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies