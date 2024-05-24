У Євросоюзі нагадали Республіці Сербській про санкції за сепаратизм

У Євросоюзі викликають занепокоєння ініціативи Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини, спрямовані на підрив єдності країни.

Про це заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, передає "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, уже не вперше ми чуємо такі заяви. Європейський Союз і його держави-члени дуже ясно висловилися в грудні минулого року (на саміті ЄС, - ред.). Вони нагадали свої зобов'язання щодо Боснії і Герцеговини, у якої є європейська перспектива як єдиної суверенної країни. Держави Європейського Союзу заявили, що ЄС занепокоєний законодавством та ініціативами республіки, яка здійснює сепаратистські дії і загрожує єдності країни", - сказав Стано.

За його словами, держави-члени ЄС "наполягали на тому факті, що територіальну цілісність і конституційний порядок Боснії і Герцеговини мають поважати".

"Будь-які дії, що суперечать принципам, сформульованим державами-членами в їхній постанові, матимуть наслідки. У нас є санкційний режим щодо осіб, які підривають єдність і територіальну цілісність Боснії і Герцеговини. І в березні ми знову підтвердили дію цього санкційного режиму, який продовжили на додатковий період", - наголосив Стано.