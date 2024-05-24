У Євросоюзі нагадали Республіці Сербській про санкції за сепаратизм

У Євросоюзі викликають занепокоєння ініціативи Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини, спрямовані на підрив єдності країни.
Про це заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, передає "Інтерфакс-Україна".
"На жаль, уже не вперше ми чуємо такі заяви. Європейський Союз і його держави-члени дуже ясно висловилися в грудні минулого року (на саміті ЄС, - ред.). Вони нагадали свої зобов'язання щодо Боснії і Герцеговини, у якої є європейська перспектива як єдиної суверенної країни. Держави Європейського Союзу заявили, що ЄС занепокоєний законодавством та ініціативами республіки, яка здійснює сепаратистські дії і загрожує єдності країни", - сказав Стано.
За його словами, держави-члени ЄС "наполягали на тому факті, що територіальну цілісність і конституційний порядок Боснії і Герцеговини мають поважати".
"Будь-які дії, що суперечать принципам, сформульованим державами-членами в їхній постанові, матимуть наслідки. У нас є санкційний режим щодо осіб, які підривають єдність і територіальну цілісність Боснії і Герцеговини. І в березні ми знову підтвердили дію цього санкційного режиму, який продовжили на додатковий період", - наголосив Стано.
- 23 травня уряд Республіки Сербської оголосив про те, що протягом наступних 30 днів підготує угоду про мирне роз'єднання з Федерацією Боснії і Герцеговини (відомою також як Мусульмансько-Хорватська Федерація). Ці два суб'єкти є складовими частинами федеративної держави Боснія і Герцеговина.
- Голова уряду Республіки Сербської Радован Вишкович заявив, що ініціатива, запропонована на засіданні уряду, пов'язана з розглядом на Генеральній Асамблеї ООН резолюції про визнання подій у Сребрениці в 1995 році геноцидом.
- Раніше етнічні серби у Боснії і Герцеговині висловили обурення з приводу цього проєкту резолюції ООН. Зокрема, парламент Республіки Сербської (ентитет у складі БіГ) схвалив доповідь, яка заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року.
- Водночас, речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано наголосив, що позиція Євросоюзу стосовно подій у Сребрениці 1995 року є чіткою - в Сребрениці мав місце геноцид, і будь-кому, хто намагається поставити це під сумнів, не місце в Європі.
- Європейський комісар від Угорщини підтримав позицію Сербії щодо резолюції ООН стосовно геноциду у Сребрениці. Він закликав проти "стигматизації" народу Сербії.