За схвалення резолюції проголосували 84 країни, серед них - Україна.

Генасамблея ООН встановила 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці

Попри протести Сербії, Генеральна асамблея ООН сьогодні, 23 травня, ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

За схвалення резолюції проголосували 84 країни. Серед них - Україна, а також усі балканські держави за виключенням Сербії.

Проти резолюції виступили 19 членів ООН, зокрема Росія, Білорусь та Угорщина.

Вирішили утриматись під час голосування 68 країн.

Проєкт резолюції ООН ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни. Резолюція закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці та закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.