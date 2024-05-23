Генасамблея ООН встановила 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці

Попри протести Сербії, Генеральна асамблея ООН сьогодні, 23 травня, ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці.
Про це повідомляє “Європейська правда”.
За схвалення резолюції проголосували 84 країни. Серед них - Україна, а також усі балканські держави за виключенням Сербії.
Проти резолюції виступили 19 членів ООН, зокрема Росія, Білорусь та Угорщина.
Вирішили утриматись під час голосування 68 країн.
Проєкт резолюції ООН ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни. Резолюція закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці та закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.
- Раніше етнічні серби у Боснії і Герцеговині висловили обурення з приводу цього проєкту резолюції ООН. Зокрема, парламент Республіки Сербської (ентитет у складі БіГ) схвалив доповідь, яка заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року.
- Водночас, речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано наголосив, що позиція Євросоюзу стосовно подій у Сребрениці 1995 року є чіткою - в Сребрениці мав місце геноцид, і будь-кому, хто намагається поставити це під сумнів, не місце в Європі.
- Європейський комісар від Угорщини підтримав позицію Сербії щодо резолюції ООН стосовно геноциду у Сребрениці. Він закликав проти "стигматизації" народу Сербії.