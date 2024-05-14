Європейський комісар від Угорщини підтримав позицію Сербії щодо резолюції ООН стосовно геноциду у Сребрениці

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем і обговорив, зокрема, проєкт резолюції ООН стосовно геноциду у Сребрениці 1995 року.

Про це повідомляє видання Tanjug.

"Є судові рішення, які повинні бути виконані, ми вже бачили, до чого призводить концепція колективної провини. Ми повинні пам'ятати жертв у Сребрениці, але ми не повинні поширювати колективну провину на один народ", – вважає єврокомісар, висунутий Угорщиною.

Варгеї закликав проти "стигматизації" народу Сербії, оскільки це не сприяє подоланню всіх жахів війн на Балканах.

Сьогодні ж речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано сказав, що позиція Європейського Союзу стосовно подій у Сребрениці 1995 року є чіткою.

"Немає жодних сумнівів у тому, що в Сребрениці мав місце геноцид. Не може бути ніякого заперечення… І будь-кому, хто намагається поставити це під сумнів, не місце в Європі", – зазначив Стано.

В Генасамблеї ООН відбудеться голосування за резолюцію, яка проголосить 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв різанини у Сребрениці.

Під час цієї трагедії боснійські серби вбили 8 тис. мусульман.

Раніше етнічні серби у Боснії і Герцеговині висловили обурення з приводу цього проєкту резолюції ООН.

Парламент Республіки Сербської (ентитет у складі БіГ) схвалив доповідь, яка заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року.