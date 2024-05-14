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Зеленський: Франція і Південна Корея підтвердили участь у Саміті миру

Крім того, Київ планує укласти зі Сеулом безпекову угоду.

Зеленський: Франція і Південна Корея підтвердили участь у Саміті миру
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Франції Еммануелем Макроном і Південної Кореї Юн Сок Йолем і запросив їх на Глобальний саміт миру. 

Як ідеться на сайті глави держави, обидві держави підтвердили свою участь.

Зеленський також подякував Макрону за роль Франції в реалізації Української формули миру, зокрема, в питанні ядерної безпеки. Ішлося також про залучення до участі в Саміті миру представників Глобального Півдня.

Із Сок Йолем обговорили розвиток співпраці між країнами, зокрема щодо гуманітарного розмінування. Окремо йшлося про створення системи гарантій безпеки для України та перспективи укладення безпекової угоди із Кореєю.

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