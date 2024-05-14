ЦПД: Кадрові зміни у владі РФ свідчать про те, що Путін планує вести довгу війну на виснаження

Йдеться не лише про війну в Україні, а й про тривале протистояння НАТО.

Кадрові зміни в російському керівництві свідчать про намір очільника Кремля Владіміра Путіна посилити боротьбу з Україною та Заходом, а не про готовність до мирних переговорів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Кадрові зміни в органах влади РФ свідчать, що всі заяви Путіна про готовність до переговорів є лише намаганням ввести Україну та Захід в оману. Пониження Миколи Патрушева, який вважався головним куратором силовиків, до статусу радника свідчить про певне невдоволення його результатами. Призначення економіста Бєлоусова керувати Міноборони означає, що Путін планує вести довгу війну на виснаження, для чого необхідно нарощувати ВПК. Йдеться не лише про війну в Україні, а й про тривале протистояння НАТО", - зазначили в ЦПД.

Водночас, збереження крісла першого заступника голови АП за Сергієм Кірієнком, який відповідає за російські ІПсО проти України, означає, що Кремль і далі приділятиме велику увагу інформаційній війні та пропаганді.

ЦПД прогнозує одночасно з активізацією росіян на фронті посилення російських ІПсО, націлених на внутрішню дестабілізацію в Україні та зрив мобілізації.

Кадрові зміні у верхівці влади РФ: