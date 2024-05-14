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Міноборони запустило онлайн-платформу з дерегуляції

Будь-який користувач платформи зможе подати пропозиції щодо змін та оптимізації процесів у системі Міноборони.

Міноборони запустило онлайн-платформу з дерегуляції
Фото: скріншот

Міністерство оборони України запустило портал “Дерегуляція в системі Міноборони”, який, як очікують, допоможе підвищити ефективність процесів оборонного відомства. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

У міністерстві зазначають, що платформа спростить реалізацію військовослужбовцями своїх прав, сприятиме ефективній взаємодії бізнесу та міністерства у сфері виробництва, закупівель, логістики та інших напрямів у сфері оборони. 

“Цей ресурс – інструмент, за допомогою якого будь-хто всередині периметру Міноборони, Збройних Сил або поза ним у цивільному секторі може повідомити нам, яке питання необхідно дерегулювати, що варто змінити. Портал допоможе більш системно реалізувати потенціал змін, який мають військовослужбовці, бізнес, цивільні громадяни, а також інформувати громадянське суспільство про практичні результати реалізації конструктивних пропозицій”, – повідомив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Вебсайт уже працює в тестовому режимі. Скориставшись посиланням та заповнивши онлайн-форму, будь-який користувач зможе подати пропозиції щодо змін та оптимізації процесів у системі Міноборони.

Раніше Міноборони повідомило, що військовослужбовці ЗСУ тепер можуть розрахувати своє грошове забезпечення за основними видами виплат на онлайн-калькуляторі.

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