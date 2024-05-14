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У Києві поліцейські "накрили" підпільну мережу гральних закладів із мільйонним прибутком

Всього вилучили близько 200 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання, загальна вартість якого складає понад 1,3 млн. гривень.

У Києві поліцейські "накрили" підпільну мережу гральних закладів із мільйонним прибутком
У Києві викрили мережу гральних закладів
Фото: Національна поліція

У Києві поліцейські "накрили" підпільну мережу гральних закладів із мільйонним прибутком. 

Про це повідомили у Нацполіції.

Ділки обладнали гральні заклади в окремих нежитлових приміщеннях. У кожному з них "бізнесмени" встановлювали від 20 до 30 комп’ютерів із програмним забезпеченням симуляції азартних ігор, завдяки якому відвідувачі отримували доступ до комп’ютерних симуляторів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві спільно з колегами-правоохоронцями провели 9 обшуків у гральних закладах. Відтак вилучили близько 200 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання, загальна вартість якого складає понад 1,3 млн. гривень.

За даними слідства, щоб запобігти витоку інформації та розсекреченню функціонування «бізнесу», весь обслуговуючий персонал закладів підбирався за результатами ретельної перевірки. В адміністраторів була сформована «клієнтська база», а в приміщеннях, як усередині, так і зовні,  функціонували  камери відеонагляду.

"Досудове розслідування проводитися за ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Триває слідство", – додали у Нацполі. 

У жовтні минулого року БЕБ ліквідувало понад 70 підпільних гральних закладів у Києві.

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