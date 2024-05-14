Затримали агента РФ, який корегував ракетні удари по Києву та Одесі та готував атаки по лікарнях

Він надавав ворогу інформацію про наслідки подвійного ракетного удару РФ по Одесі 15 березня 2024 року, коли загинуло 20 людей.

Затримали 27-річного ворожого агента, який корегував ворожі удари по Києві та Одесі. Зокрема, він фіксував та передавав інформацію про повторний удар на Одесу 15 березня. Тоді загинули 20 людей, зокрема фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу.

Про це пише Офіс генпрокурора та пресслужба СБУ.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора мешканцю Енергодара повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

У СБУ уточнили, що він є третім учасником агентурної групи ФСБ, яка діяла у різних регіонах України. Двох російських агентів було затримано у результаті спецоперації СБУ у березні цього року.

За даними слідства, підозрюваний через пів року після окупації Енергодара переїхав до Одеси та був завербований співробітником управління ФСБ по Москві та Московській області.

Зрадник корегував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях.

Зокрема, підозрюваний надавав ворогу інформацію про наслідки подвійного ракетного удару РФ по Одесі 15 березня 2024 року. У той день агресор атакував житловий квартал міста балістичними ракетами. Коли на місці події працювали рятувальники, медпрацівники, правоохоронці та журналісти, окупанти повторно здійснили обстріл.

Фото: СБУ Зрадник корегував атаку на Одесу

Після цього завербований агент приховано фіксував наслідки атаки території, кількість загиблих людей та пошкодження будівель. Інформацію разом з медіафайлами та коментарями відправляв ворогу через месенджер. За це отримував гроші.

У подальшому зловмисник готував серію повітряних ударів росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці затримали його в Одесі за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та банківську картку з доказами злочинної діяльності. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань скерувало до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти національної безпеки.