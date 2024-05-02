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ДБР скерувало до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти Нацбезпеки

Від початку повномасштабного вторгнення Бюро розслідувало 2 тис. 189 таких кримінальних проваджень.

ДБР скерувало до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти Нацбезпеки
Архівне фото
Фото: ДБР

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань скерувало до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти національної безпеки.

Про це повідомила пресслужба ДБР.За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ДБР розслідувало 2 тис. 189 кримінальних проваджень щодо злочинів проти Нацбезпеки, серед яких:

  • 1 тис. 645 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України),
  • 419 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
  • 35 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань 1 тис. 111 особам повідомлено про підозру. 532 особи оголошені в розшук, 1 тис. 296 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності, 797 обвинувальних актів направлено до суду.

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