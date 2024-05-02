На Донеччині затримали чергового інформатора, який шпигував за аеродромами

Фігурант мав виявити і передати ворогу точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

Служба безпеки України повідомила, що запобігла новим спробам РФ отримати актуальні дані про Сили оборони України на Донеччині.

У ході контрдиверсійних заходів затримано ворожого інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі. Таке завдання він отримав від бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”, яка наразі входить до складу регулярних військ країни-агресора.

За вказівкою окупантів фігурант мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ. Також «вагнерівці» хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр.

Як встановило розслідування, поплічником агресора є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму.

Восени 2023 року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на чоловіка через його знайому росіянку. Жінка у свою чергу «працювала» на учасницю окупаційного угруповання «вагнерівців».

З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Так, наприклад, фігурант регулярно видаляв усі повідомлення після закінчення сеансу зв’язку з росіянкою.

Задокументовано, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нещодавно у Слов’янську СБУ затримала 25-річну жінку за підозрою у шпигунстві на користь ворога. Їй загрожує довічне ув’язнення за держзраду.