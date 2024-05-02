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США додали до списку антиросійських санкцій майже 300 компаній та фізосіб (оновлено)

Обмеження спрямовані на боротьбу з військово-промисловим комплексом Росії та тими компаніями, які його підтримують з-за кордону.

США додали до списку антиросійських санкцій майже 300 компаній та фізосіб (оновлено)
Фото: rada.gov.ua

Міністерство фінансів Сполучених Штатів на своєму сайті оприлюднило інформацію про запровадження санкцій проти майже 300 компаній та осіб, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом.

До оновленого санкційного списку, окрім росіян та їхніх підприємств, потрапили представники Азербайджану, Бельгії, Китаю, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. У цих країнах діють компанії, які дозволяють Кремлю обходити раніше впроваджені обмеження, продаючи важливі технології та обладнання.

Більше 100 організацій покарано за те, що вони працюють або працювали в оборонному, технологічному, транспортному чи виробничому секторах економіки країни-агресора.

Окремо до чорного списку потрапили виробники та імпортери целюлози, нітроцелюлози й інших компонентів, які використовуються для виробництва зброї. 

Понад 80 юридичних та фізичних осіб у списку так чи інакше сприяли ухиленню Росії від санкцій або пов'язані з розробкою хімічної чи біологічної зброї. 

Як пише Bloomberg, зокрема введено санкції проти гонконгської фірми Finder Technology, яку звинувачують в експорті РФ 293 партій запчастин для дронів та іншої електроніки, китайських компаній Juhang Aviation Technology Shenzhen ‒ звинувачують у постачанні Росії гвинтів для дронів, засобів перешкод сигналу, датчиків і двигунів) і Zhongcheng Heavy Equipment Defence Technology Group ‒ звинувачують у постачанні обладання групі “Вагнера”.

Китайські Hengshui Heshuo Cellulose і Hengshui Yuanchem Trading звинувачують у постачанні великої кількості нітроцелюлози до Росії.

Міністерство фінансів також наклало санкції на компанію Albait Al Khaleeje General Trading LLC, що базується в ОАЕ, за те, що вона діяла як канал для доставки до РФ підсанкційних товарів. За даними відомства, компанія, яка рекламує себе як експортер автозапчастин, брала участь у понад 6800 поставок російським клієнтам.

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Крім того, США розширили обмеження щодо російського проекту “Арктик СПГ 2”, включивши до нього сінгапурську та гонконзьку компанії та майже 20 суден. США також внесли до списку 12 підприємств групи компаній Сибантрацит, одного з найбільших виробників металургійного вугілля в Росії. Під санкції потрапила і найпопулярніша бюджетна авіакомпанія “Перемога”.

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