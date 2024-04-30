Комісія ООН з моніторингу санкцій проти КНДР завершує сьогодні роботу через вето РФ

У березні Москва наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка продовжувала б мандат групи.

Мандат комісії ООН з моніторингу виконання санкцій проти Північної Кореї закінчується сьогодні через вето Росії, пише NHK.

У березні Москва наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка продовжила б мандат комісії.

Започаткована в 2009 році група досліджувала, як Пхеньян ухилявся від санкцій і продовжував свої ядерні та ракетні програми. Група публікувала звіти двічі у рік.

В останньому документі йшлося, що 40% північнокорейських програм зброї масового знищення фінансуються “незаконними кіберзасобами”. У ньому також зазначено, що комісія розглядає ймовірне постачання зброї Північною Кореєю до Росії. Такі передачі порушували б резолюції Радбезу.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що США працюватимуть з Японією та Південною Кореєю над створенням нового механізму перевірки ухилень КНДР від санкцій.

Такеучі Майко, колишня членкиня комісії заявила, що Росія наклала вето на резолюцію, щоб, зокрема, спростити ухилення від санкцій через імпорт боєприпасів із Північної Кореї. На її думку, Північна Корея стала необхідною для Росії країною, оскільки Пхеньян постачає їй балістичні ракети та боєприпаси. Окрім того, вето могло стати проявом вдячності з боку Пхеньяна і заохоченням продовжувати постачання озброєння.

Такеучі також вважає, що Пхеньян може скористатися ситуацією, щоб надіслати працівників в в інші країни та експортувати корисні копалини.