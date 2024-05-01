Президентка Грузії закликала МВС припинити розгін мітингу в Тбілісі - це спрацювало

Поліція дала можливість протестувальникам повернутися до будівлі парламенту, де у середу розглядатимуть закон про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі через Facebook звернулася до міністерства внутрішніх справ з вимогою не вдаватися до насильства проти мітингарів у Тбілісі.

Раніше поліціянти застосували проти натовпу, який висловлює незадоволення процесом ухвалення у Грузії закону про "іноагентів", сльозогінний газ та водомети.

Зурабішвілі наголосила, що це мирний протест, який не становив загрози правопорядку. Вона також засудила застосування сили проти молодих людей під час православного Страсного тижня, що передує святу Великодня.

Як пише "Ехо Кавказу", заклик президентки справді було почуто. Спецпризначенці відступили від демонстрантів, тож ті змогли повернутися до будівлі парламенту.

О 12 годині за тбіліським часом у середу депутати мають намір продовжити розгляд скандального законопроєкту про "іноагентів", який може стати перепоною на шляху Грузії до членства у Європейському Союзі. Комітет раніше рекомендував документ до ухвалення в другому читанні.