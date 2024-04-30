Поліція застосувала сльозогінний газ та водомет на акції проти “закону про іноагентів”

Поліція застосувала сльозогінний газ та водомет для розгону учасників акції біля будівлі парламенту Грузії, яка спрямована проти “закону про іноагентів”.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

“Крім того, деякі учасники акції стверджують, що правоохоронці застосували гумові кулі. Є постраждалі, яким співробітники швидкої допомоги надають першу допомогу на місці”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до цього пролунало попередження про використання спецзасобів.

Перед тим учасники мітингу спробували забрати встановлені тут загородження та перекрити ними дорогу.

Крім того, правоохоронці почали затримувати учасників мітингу перед парламентом. Силовики застосували перцевий спрей, внаслідок чого постраждали кілька громадян. На місці працює кілька бригад швидкої допомоги.

У грузинському МВС запевнили, що спецзасоби були використані через “непокору законним вимогам правоохоронців”. За словами МВС, протестувальники чинили словесний та фізичний опір співробітникам правоохоронних органів, а також кидали у їхній бік різні предмети.

29 квітня, після 10-годинного обговорення, комітет парламенту Грузії з юридичних питань підтримав у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.