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Суд оштрафував Трампа на $9000 через порушення заборони на дописи у соцмережі

Якщо Трамп проігнорує заборону, його можуть ув’язнити. 

Суд оштрафував Трампа на $9000 через порушення заборони на дописи у соцмережі
Дональд Трамп під час засідання суду
Фото: EPA/UPG

Кандидата у президенти США Дональда Трампа суд штрафував на 9000 доларів. Його визнали винним у порушенні заборони на публікацію інформації про суд над ним у справі про "порногроші". Також Трампа попередили, що у разі повторного порушення розглянуть можливість ув’язнення.

Про це повідомляє Reuters.

Обвинувачення вимагало, щоб Трампа оштрафували на 10 000 доларів за 10 дописів, де критикувались відібрані судом присяжні та потенційні свідки прокуратури, і які порушують так званий gag order – заборону розголошення інформації про учасників процесу. Експрезидент США написав ці пости у соцмережі Truth Social. 

Суддя підтримав звинувачення, але наклав дещо менший штраф, ніж вимагали – 9 тисяч доларів. Трампа також зобов'язали видалити дописи з акаунту в Truth Social і сайту своєї передвиборчої кампанії.

Натомість Трамп заявив, що це "порушує його права на свободу слова".

У виданні зазначають, що кримінальна справа є однією з чотирьох, що знаходяться на розгляді проти Трампа, але може бути єдиною, яку передадуть до суду та завершаться вироком до виборів.

  • Експрезидента США звинувачували у підробці фінансових документів Trump Organization при виплаті колишній порноакторці Стормі Деніелс. З якою у нього, як повідомляють ЗМІ та сама жінка, був фізичний зв'язок. Трамп не визнав себе винним і заперечував секс з Деніелс.
  • Йдеться про суму у розмірі 130 000 доларів.
  • Нещодавно у Нью-Йорку суд округу Манхеттен після трьох днів складного процесу відбору завершив формування колегії присяжних, яка вирішить, чи засуджувати Дональда Трампа у справі про приховування стосунків із зіркою фільмів для дорослих.
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