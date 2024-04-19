Суд завершив обрання присяжних для кримінальної справи Трампа

Інформація про 12 людей, які вирішать долю експрезидента США, має зберігатися у таємниці.

У Нью-Йорку суд округу Манхеттен після трьох днів складного процесу відбору завершив формування колегії присяжних, яка вирішить, чи засуджувати Дональда Трампа у справі про приховування стосунків із зіркою фільмів для дорослих.

Як пише BBC, Феміді було вкрай важко визначитися із 12 присяжними, адже чимало з потенційних кандидатів самі зізнались у неможливості залишатися неупередженими. Від колегії вимагається ухвалити рішення, чи справді Трамп порушив федеральні закони, коли виплатив 130 000 доларів акторці за мовчання про їхні стосунки, а потім намагався приховати цей факт.

Інформація про осіб, які вирішать долю колишнього президента США, згідно із судовою ухвалою, має залишатися таємницею. Проте ЗМІ вдалося дізнатися деякі подробиці. Один із присяжних працює фінансистом та займається йогою, а інший - вчитель, який полюбляє дивитися відео у TikTok.

Після засідання Трамп поскаржився пресі, що зараз має роз'їжджати Америкою, виступати на мітингах та критикувати Білий дім, а натомість "застряг у судовій залі у Нью-Йорку".