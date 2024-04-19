За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
ГоловнаСвіт

Суд завершив обрання присяжних для кримінальної справи Трампа

Інформація про 12 людей, які вирішать долю експрезидента США, має зберігатися у таємниці.

Суд завершив обрання присяжних для кримінальної справи Трампа
Дональд Трамп після судового засідання
Фото: EPA

У Нью-Йорку суд округу Манхеттен після трьох днів складного процесу відбору завершив формування колегії присяжних, яка вирішить, чи засуджувати Дональда Трампа у справі про приховування стосунків із зіркою фільмів для дорослих.

Як пише BBC, Феміді було вкрай важко визначитися із 12 присяжними, адже чимало з потенційних кандидатів самі зізнались у неможливості залишатися неупередженими. Від колегії вимагається ухвалити рішення, чи справді Трамп порушив федеральні закони, коли виплатив 130 000 доларів акторці за мовчання про їхні стосунки, а потім намагався приховати цей факт. 

Інформація про осіб, які вирішать долю колишнього президента США, згідно із судовою ухвалою, має залишатися таємницею. Проте ЗМІ вдалося дізнатися деякі подробиці. Один із присяжних працює фінансистом та займається йогою, а інший - вчитель, який полюбляє дивитися відео у TikTok.

Після засідання Трамп поскаржився пресі, що зараз має роз'їжджати Америкою, виступати на мітингах та критикувати Білий дім, а натомість "застряг у судовій залі у Нью-Йорку".

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies