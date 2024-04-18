G7 розглядає використання майже $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для надання кредитів Україні

Члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.
Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії, передає Sky News.
За словами Домбровскіса, партнери також розглядають інші варіанти і проводять обговорення.
Віцепрезидент Єврокомісії висловив сподівання, що ЄС, де зберігається основна частина заморожених активів РФ, найближчими місяцями схвалить окремий захід щодо використання прибутку або відсотків, отриманих від активів, для допомоги Україні.
Напрацювання Заходу щодо використання заморожених російських активів
- Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичений до цієї згоди, не передадуть.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Бельгія хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів, і залишати її для своїх податкових органів.
- Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.
- Днями ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи РФ для відбудови України.