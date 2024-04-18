G7 розглядає використання майже $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для надання кредитів Україні

Також західні партнери розглядають і обговорюють інші варіанти використання російських активів.

Члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії, передає Sky News.

За словами Домбровскіса, партнери також розглядають інші варіанти і проводять обговорення.

Віцепрезидент Єврокомісії висловив сподівання, що ЄС, де зберігається основна частина заморожених активів РФ, найближчими місяцями схвалить окремий захід щодо використання прибутку або відсотків, отриманих від активів, для допомоги Україні.

Напрацювання Заходу щодо використання заморожених російських активів