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ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи РФ для відбудови України

Перед дебатами виступив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи РФ для відбудови України
Засідання ПАРЄ
Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

Парламентська асамблея Ради Європи закликала використати російські активи для відбудови України.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

16 квітня ПАРЄ одноголосно проголосувала за відповідну резолюцію щодо підтримки відбудови нашої держави. Перед дебатами виступив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Голосування у ПАРЄ
Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk
Голосування у ПАРЄ

Що передбачає резолюція:

  • створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи для всебічного відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам, зокрема Україні внаслідок агресії РФ;
  • активну співпрацю держав у якнайшвидшій передачі наявних активів Росії до створеного міжнародного механізму компенсації;
  • створення міжнародного трастового фонду, куди будуть передані на зберігання всі російські державні активи;
  • створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів, поданих Україною та постраждалими суб'єктами, а також фізичними та юридичними особами, які вимагають відшкодування збитків, завданих агресією РФ.

За словами Кравчук, ПАРЄ також підтримала низку важливих правок у питанні компенсацій. Зокрема:

  • заклик до держав-членів Ради Європи та держав, що не є членами Ради Європи, приєднатися до Реєстру збитків, якщо вони ще не зробили цього;
  • пропозицію державам-членам включити до сфери дії майбутнього міжнародного механізму компенсації наслідки, заподіяні Росією, ще до повномасштабного вторгнення – починаючи з агресії у 2014 році.

ПАРЄ також визнала, що російські політики, пропагандисти, олігархи та інші колаборанти війни накопичили значні статки завдяки своїм тісним зв'язкам з режимом Володимира Путіна. "Для забезпечення персональної відповідальності таких осіб – їхні активи мають бути заморожені, конфісковані та спрямовані на відбудову України. Державам-членам рекомендується розробити законодавство та правові механізми для конфіскації цих активів", - додала депутатка.

Асамблея відзначила, що низка держав заморозила близько 300 мільярдів доларів російських державних активів. ПАРЄ зазначила, що ці держави повинні співпрацювати і передати їх міжнародному компенсаційному механізму. 

"Важливо, що такі кроки є абсолютно легітимними. Згідно з міжнародним правом, держави мають право вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Настав час для Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів проти російського агресора", - підкреслила депутатка.

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