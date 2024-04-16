Парламентська асамблея Ради Європи закликала використати російські активи для відбудови України.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

16 квітня ПАРЄ одноголосно проголосувала за відповідну резолюцію щодо підтримки відбудови нашої держави. Перед дебатами виступив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk Голосування у ПАРЄ

Що передбачає резолюція:

створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи для всебічного відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам, зокрема Україні внаслідок агресії РФ;

активну співпрацю держав у якнайшвидшій передачі наявних активів Росії до створеного міжнародного механізму компенсації;

створення міжнародного трастового фонду, куди будуть передані на зберігання всі російські державні активи;

створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів, поданих Україною та постраждалими суб'єктами, а також фізичними та юридичними особами, які вимагають відшкодування збитків, завданих агресією РФ.

За словами Кравчук, ПАРЄ також підтримала низку важливих правок у питанні компенсацій. Зокрема:

заклик до держав-членів Ради Європи та держав, що не є членами Ради Європи, приєднатися до Реєстру збитків, якщо вони ще не зробили цього;

пропозицію державам-членам включити до сфери дії майбутнього міжнародного механізму компенсації наслідки, заподіяні Росією, ще до повномасштабного вторгнення – починаючи з агресії у 2014 році.

ПАРЄ також визнала, що російські політики, пропагандисти, олігархи та інші колаборанти війни накопичили значні статки завдяки своїм тісним зв'язкам з режимом Володимира Путіна. "Для забезпечення персональної відповідальності таких осіб – їхні активи мають бути заморожені, конфісковані та спрямовані на відбудову України. Державам-членам рекомендується розробити законодавство та правові механізми для конфіскації цих активів", - додала депутатка.

Асамблея відзначила, що низка держав заморозила близько 300 мільярдів доларів російських державних активів. ПАРЄ зазначила, що ці держави повинні співпрацювати і передати їх міжнародному компенсаційному механізму.

"Важливо, що такі кроки є абсолютно легітимними. Згідно з міжнародним правом, держави мають право вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Настав час для Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів проти російського агресора", - підкреслила депутатка.