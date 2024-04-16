Нетаньягу просить військових надати список цілей в Ірані, − WP

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу звернувся до Армії оборони Ізраїлю з проханням надати список цілей в Ірані.
Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на джерело.
Ізраїль може планувати відплату, яка “надішле сигнал”, але не призведе до втрат.
Варіанти включають потенційний удар по об'єкту в Тегерані або кібератаку.
“Усі згодні з тим, що Ізраїль повинен відповісти. Як реагувати, коли реагувати, ось питання”, − зазначив виданню анонімний чиновник.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі раніше наголосив на каральній меті нещодавньої операції помсти Ірану проти військових цілей в Ізраїлі. Він заявив, що найменший ворожий крок проти інтересів Тегерану спричинить запеклу, масову та болючу відповідь усім винним.
Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Га-Леві заявив, що Єрусалим відповість на атаку Ірану. Але яку форму та масштаб матиме ця відповідь − незрозуміло.
Вчора військовий кабінет Ізраїлю зібрався вчетверте за останні два дні, зустріч тривала кілька годин. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, теперішній і колишній міністри оборони Йоав Галлант і Бенні Ганц обговорювали, як знайти баланс між ескалацією та стримуванням ситуації.
- У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Збивати цілі Єрусалиму допомагали американці, британці та французи.
- За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, Корпус вартових Ісламської революції Ірану запустив 170 безпілотних літальних апаратів, понад 120 балістичних ракет і понад 30 крилатих ракет. Хагарі сказав, що “99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені”.
- Голова МЗС Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану, а президент США Джо Байден і представники його адміністрації переконують Ізраїль відмовитися від ударів у відповідь для уникнення ескалації.