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Голова МЗС Британії закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану

"Найрозумніше, що можна зробити, це - визнати, що іранський напад був провалом".

Голова МЗС Британії закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у Варшаві, 15 лютого 2024 року

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон висловив сподівання, що Ізраїль не відповість на атаку Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що заходів у відповідь не буде. ...Найрозумніше, що можна зробити, це - визнати, що іранський напад був провалом", - зазначив Кемерон.

"Якщо поставити себе на місце Ізраїлю, абсолютно справедливо можна думати, що вони мають повне право дати відповідь. Але ми закликаємо їх не загострювати ситуації", - додав він.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїль може незабаром відповісти на суботню атаку Ірану.

Президент США Джо Байден також порадив Ізраїлю відмовитися від ескалації.

  • У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску.
  • Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю протягом ночі, перехопили ізраїльські засоби ППО. А глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.
  • Начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері назвав операцію успішною.
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