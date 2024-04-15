Голова МЗС Британії закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон висловив сподівання, що Ізраїль не відповість на атаку Ірану.
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми сподіваємося, що заходів у відповідь не буде. ...Найрозумніше, що можна зробити, це - визнати, що іранський напад був провалом", - зазначив Кемерон.
"Якщо поставити себе на місце Ізраїлю, абсолютно справедливо можна думати, що вони мають повне право дати відповідь. Але ми закликаємо їх не загострювати ситуації", - додав він.
Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїль може незабаром відповісти на суботню атаку Ірану.
Президент США Джо Байден також порадив Ізраїлю відмовитися від ескалації.
- У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску.
- Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю протягом ночі, перехопили ізраїльські засоби ППО. А глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.
- Начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері назвав операцію успішною.