У Сенаті США заявили про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Лідер більшості Чак Шумер висловив сподівання, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.

Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє ABC News.

За словами Шумера, відповідний консенсус був досягнутий під час недільної телефонної розмови президента Джо Байдена і лідерів Конгресу. Він висловив сподівання, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.

Шумер зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні – це ухвалення Палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.

Сенат ухвалив пакет на суму 95 мільярдів доларів у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.

"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити свою протиракетну оборону і протидію безпілотникам – це негайне ухвалення цього доповнення. Як я вже казав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свою оборону, і доповнення до закону про безпеку поповнить ті засоби протиракетної оборони і захисту від безпілотників, які є в системі «Стріла», системі «Праща Давида» і «Залізному куполі»", – наголосив Шумер.

Раніше конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер заявив, що наступного тижня Палата представників має проголосувати за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

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