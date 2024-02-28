Лідер більшості у Сенаті: "Якщо ми не поквапимось, Україна програє війну"

Чак Шумер переконаний, що у Конгресу немає часу й надалі відкладати ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

Американський сенатор Чак Шумер, який очолює демократичну більшість, заявив, що Україна "з усією очевидністю програє війну", якщо Конгрес не поквапиться ухвалити законопроєкт про безпекову допомогу.

Як повідомляє Independent, Шумер не бачить можливості чекати ще один чи два місяці. Програш України "стане розколом для НАТО, відверне союзників від Сполучених Штатів, дозволить скористатися слабкістю США диктаторам Путіну, Сі та лідерам Північної Кореї й Ірану".

Лідер більшості у Сенаті звернувся з мотиваційною промовою до спікера Палати представників Майка Джонсона в особистій розмові. "Я сказав йому, що це один з тих моментів, коли історія зазирає тобі через плече. І якщо не вчинити правильно, будеш про це шкодувати", – заявив Шумер.