Держдеп США: "Ситуація на фронті надзвичайно серйозна"

Державний департамент США назвав "надзвичайно серйозною" ситуацію на фронті війни в Україні за умов дефіциту боєприпасів, проте очікує, що українська армія продемонструє стійкість.

На прес-бріфингу речник відомства Метью Міллер зазначив, що українські солдати не мають достатньої кількості боєприпасів, щоб стримувати російські атаки. "Вони б'ються хоробро і відважно. Їм доводиться заощаджувати снаряди, бо Конгрес не зміг зробити свою справу", - заявив Міллер.

Попри важке становище, у Держдепі очікують, що цьогоріч українська армія "прововжить боротися і досягне успіхів, як зробила це у Чорному морі, але це буде складніше зробити без доступу до потрібної зброї, тож президент Байден спонукає Конгрес нарешті діяти".

Міллер переконаний, що достатньо винести на голосування законопроєкт про підтримку України - і він одразу буде схвалений. "Це їхній обов'язок", - підкреслив речник.