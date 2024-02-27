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З Селидівської громади Донеччини евакуювали 15 дітей

Також евакуювали 14 дорослих.

З Селидівської громади Донеччини евакуювали 15 дітей
Триває евакуація цивільних мешканців з Селидівської громади
Фото: Пресслужба Селидівської МВА

Триває евакуація цивільних мешканців з Селидівської громади Донецької області до більш безпечних регіонів України.

Про це повідомила пресслужба Селидівської МВА.

“Сьогодні до Закарпатської області з подальшим розселенням евакуйовано сім’ї з дітьми: 29 людей, серед яких 15 дітей”, - йдеться у повідомленні. 

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Жителів Селидівської громади евакуювали за допомогою гуманітарної місії “Проліска”. Їх доставили до залізничного вокзалу м.Покровськ, звідки евакуаційним потягом вони відправилися на Захід Україну.

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