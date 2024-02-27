З Селидівської громади Донеччини евакуювали 15 дітей

Триває евакуація цивільних мешканців з Селидівської громади Донецької області до більш безпечних регіонів України.
Про це повідомила пресслужба Селидівської МВА.
“Сьогодні до Закарпатської області з подальшим розселенням евакуйовано сім’ї з дітьми: 29 людей, серед яких 15 дітей”, - йдеться у повідомленні.
Жителів Селидівської громади евакуювали за допомогою гуманітарної місії “Проліска”. Їх доставили до залізничного вокзалу м.Покровськ, звідки евакуаційним потягом вони відправилися на Захід Україну.
- З 9-ти населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області евакуювали всіх дітей.
- Співробітники ДСНС Донецької області евакуювали 43 людей з Покровського та Бахмутського районів.