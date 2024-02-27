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Одному із посадовців "Укрзалізниці" призначили тримання під вартою та понад 11 млн грн застави

Він із спільниками відмили за декілька років майже 11, 5 мільйонів гривень. 

Одному із посадовців "Укрзалізниці" призначили тримання під вартою та понад 11 млн грн застави
Фото: Міністерство інфраструктури України

Сьогодні, 27 лютого, одному із керівників організованої групи, яку викрили на заволодінні грошовими коштами АТ "Укрзалізниця",  Вищий антикорупційний суд (ВАКС) присудив тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 11,4 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки", – зазначили у САП.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами товариства вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ "Укрзалізниця". "За сприяння можновладних друзів, серед яких представники Уряду та правоохоронних органів, особа домоглася призначення членів групи на керівні посади в АТ «Укрзалізниця», що у подальшому забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік із спільниками, посадовцями "Укрзалізниці", забезпечили перемогу у тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності. 

"У результаті протягом 2018-2020 років компанія-переможець тендеру поставляла Укрзалізниці пневмоінструмент за завищеною вартістю. Як наслідок, Укрзалізниця переплатила 11,4 млн грн, якими заволоділи учасники ОГ та розпорядилися ними на власний розсуд", – повідомили у САП.

Досудове розслідування у справі триває. 

Про викриття організованої групи, яка привласнила гроші "Укрзалізниці", стало відомо напередодні. Зазначено, що група складалася із дев’яти чоловік, серед яких двоє керівників організованої групи; шестеро посадовців «Укрзалізниці» і бенефіціар ТОВ.

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