На Одещині прикордонники зупинили ухилянтів попереджувальними пострілами

Чоловіки, що заплатили по 7 000 доларів кожен, прямували до Молдови.

На Одещині, неподалік села Великокомарівка Розділянського району, прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови.

"Прикордонники Подільського загону за допомогою безпілотника помітили рух невідомих в напрямку Молдови, куди негайно спрямували наряд", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Порушники не реагували на вимогу прикордонників про зупинку та виконали її лише після попереджувальних пострілів вгору.

Як з’ясувалося, чотирьом чоловікам власник телеграм-каналу обіцяв за 7 тис. доларів послугу з "доставки за кордон". До держрубежу їх супроводжував провідник, але виконати свою функцію йому не вдалось.

За злісну непокору законним вимогам представників ДПСУ та спробу незаконного перетинання кордону щодо чоловіків складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.185-10 та ч.2 ст.204-1 КУпАП, направлено справи до суду.

Стосовно провідника до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбачено ч.1 ст.332 ККУ.