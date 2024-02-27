У розвідці попередили про масштабну спецоперацію РФ в Україні під назвою "Майдан-3"

Мета спецоперації, пік якої прогнозують на весну, - розколоти українське суспільство і нанести поразку на сході.

Комітет з питань розвідки при президентові України попередив українців про масштабну спецоперацію Росії на території нашої країни під назвою "Майдан-3", на яку виділили рекордних 1,5 млрд доларів. Метою спецоперації є розкол українського суспільства.

Про це повідомило Головне управління розвідки із посиланням на заяву Комітету з питань розвідки при Президентові України.

"У листопаді минулого року, в рамках спецоперації «Майдан - 3» на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм росія витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції склав астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча «акція» російських спецслужб в історії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спецоперація "Майдан - 3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року. Проте протягом найближчих тижнів ворог може кинути максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

"Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про «втому від України» серед наших партнерів і союзників у Світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі", – зазначено у заяві.

Також, за даними, метою росіян є деморалізація українців, паніка серед населення, розкол між військовослужбовцями та цивільними, "розсварити усіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства".

Як повідомили у розвідці, російські спецслужби використовують свою традиційну методику.

"Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови»", – уточнили у ГУР.

Це відбуватиметься на фоні публічних заяв агресорки про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу Росії над Заходом на найближче десятиріччя.

"Звідси випливає, що спротив цілям рф в Україні є небезпечним для світу, а тому рф буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі", – зазначила розвідка.

Як йдеться у повідомленні, росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.Розвідка попереджає, що Росія спробує влітку нанести Україні військову поразку на сході.

"За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на Сході, в цьому і є ключова ідея їх операції", – повідомли у Комітеті.

Комітет закликає українське суспільство, міжнародних партнерів та союзників посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, "задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни".