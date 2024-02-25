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Буданов: РФ проводить спецоперацію "Майдан-3", метою якої є на тлі смути завдати влітку воєнної поразки на сході

Москва прагне посіяти сумніви в легітимності влади, щоб зробити українське військо слабшим, сказав керівник ГУР.

Буданов: РФ проводить спецоперацію "Майдан-3", метою якої є на тлі смути завдати влітку воєнної поразки на сході
Фото: Макс Требухов

Росія зараз проводить операцію, названу "Майдан-3". Це офіційна назва в російських документах, сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, це максимально дорога операція, і вона провалиться. Україні відомі всі замисли.

"Однак у рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, в якій поставити під сумнів не стільки президента, скільки прийняття рішень взагалі в Україні в період після 21 та 20 травня", – сказав він.

Після цього росіяни розраховують, що на тлі смути та двоякості те саме буде спроєктоване на наше військо, і їм вдасться в першій половині червня завдати військової поразки на сході України.

"Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки нанесення воєнної поразки", – сказав він. 

  • У листопаді президент Володимир Зеленський повідомив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи “хаос” всередині країни та, зрештою, усунути президента. Цей план у Росії назвали "Майдан-три". 
  • Якби не повномасштабна війна, навесні цього року в Україні мали би відбутися вибори президента України. Однак вибори заборонені на період воєнного стану. Влада і раніше попереджала, що Росія намагатиметься проштовхнути тезу про "нелегітимність" у зв'язку з завершенням встановлених за законодавством мирного часу термінів повноважень президента і Верховної Ради. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться". 
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