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Буданов: за десять років весь світ зміг переконатися в майстерності використання Україною зброї

Важлива не лише кількість, а й якість, вважає він. 

Буданов: за десять років весь світ зміг переконатися в майстерності використання Україною зброї
Фото: скріншот

Важливою є не лише кількість зброї, а й уміння нею користуватися. У нинішній час треба переходити від кількості до якості, вважає керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов

На форумі "Україна. Рік 2024" він сказав, що зброя – це шмат заліза з інтелектуальною складовою або без неї, але нею оперують люди. Тому питання полягає не в кількості зброї, а в умінні ним користуватися.

"Думаю, що за ці два роки та і за десять років загалом весь світ зміг переконатися в майстерності, професійності і здібності використанні різних систем, найпередовіших у світі", – висловився він.

Буданов вважає, що концентрація зусиль і продовження єдності міжнародної підтримки України є засобами впливу на Росію, щоб вона виконала умови української формули миру.

"Третім пунктом – все залежить від нас зрештою. Це і є третій пункт", – додав він.

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