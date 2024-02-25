Приватні компанії вже допущені до виробництва снарядів, лідерами є виробники боєприпасів для дронів

На сьогодні приватні виробники уже допущені до виробництва боєприпасів. Лідерами в цьому є виробники снарядів для дронів, сказав на форумі "Україна. Рік 24" міністр із питань стратегпрому Олександр Камишін.
Так само приватні компанії виробляють артилерійські та мінометні боєприпаси. Доля приватних виробників уже більше ніж державних, запевнив міністр.
"Приватний сектор сьогодні працює ефективніше", – сказав він.
- Камишін у межах заходу також повідомив, що у 2023 Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів – це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Однак навіть цього недостатньо: потреби нашого фронту більші ніж виробничі спроможності і Сполучених Штатів Америки, і Євросоюзу разом узятих.