Приватні компанії вже допущені до виробництва снарядів, лідерами є виробники боєприпасів для дронів

Також приватні компанії виготовляють й інші типи снарядів.

На сьогодні приватні виробники уже допущені до виробництва боєприпасів. Лідерами в цьому є виробники снарядів для дронів, сказав на форумі "Україна. Рік 24" міністр із питань стратегпрому Олександр Камишін.

Так само приватні компанії виробляють артилерійські та мінометні боєприпаси. Доля приватних виробників уже більше ніж державних, запевнив міністр.

"Приватний сектор сьогодні працює ефективніше", – сказав він.