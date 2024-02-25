У Києві проходить Форум «Україна. Рік 2024»

У Києві розпочався Форум «Україна. Рік 2024». Захід проходить у форматі панельних дискусій. Також у рамках форму відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського.

За даними Офісу президента, основними темами форуму — досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів наших людей.

Під час панельних дискусій виступлять глава Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Уповновадений з прав людини у ВР Дмитро Лубінець, ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров та інші.

Також у рамках форуму «Україна. Рік 2024» відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Ведучий форуму Дмитро Хоркін.