Сьогодні вночі, 25 лютого, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області ракетами С-300. Внаслідок влучань пошкоджений залізничний вокзал міста, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків та десятки магазинів. Також поранена людина.

Фото: Суспільне Донбас

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Сьогодні після опівночі росія завдала масованого удару по Костянтинівці, попередньо - ракетами С-300. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск", — повідомили у поліції.

Фото: поліція Донецької області

Також, за минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по населених пунктах, загалом по лінії зіткнення зафіксовано 1657 обстрілів. Протягом 24 лютого армія РФ обстріляла 6 населених пунктів: місто Костянтинівка, села Кліщіївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Свято-Покровське, Уманське.

Фото: Суспільне Донбас

Пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід.