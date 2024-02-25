За тиждень окупанти завдали понад 3 тисячі ударів по Запорізькій області

Під ворожими вогнем опинилися Вільнянськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачу та Роботине.

Російські окупанти впродовж доби 263 рази обстріляли населені пункти Запоріжжя минулої доби. Протягом останнього тижня ворожі сили завдали Запорізькій області 3200 ударів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вчора внаслідок обстрілів 61-річна місцева жителька Гуляйполя загинула, також двоє людей поранені — 33-річний чоловік та 71-річна жінка. Вони зараз у лікарні.

Також росіяни вгатили 3 авіаційними снарядами по Роботиному, атакували 60 безпілотниками Вільнянськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачу та Роботине, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Новоданидівки, Малої Токмачки й Роботиного.

186 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Новопндріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Роботиного та інших населених пунктів.