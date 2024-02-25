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РФ намагається генерувати стільки ж сил, скільки втратила в Україні від початку повномасштабного вторгнення, — ISW

Наразі неясно чи зможе РФ проводити наступальні операції на більш високому рівні.

РФ намагається генерувати стільки ж сил, скільки втратила в Україні від початку повномасштабного вторгнення, — ISW

Росія намагається відновити чисельність війська і почала генерувати нові сили в еквіваленті своїм поточним  втратам. Однак невідомо чи зможе РФ підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні зі ще більшими втратами, пише ISW.

Попри те, що Росія наразі перехопила ініціативу на полі бою, армія РФ потерпає від багатьох недоліків, які Україна навчилася використовувати. А сукупна економічна потужність союзників України в багато разів перевищує російську.

За оцінками росЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.

Зокрема, стало відомо, що з лютого 2022 року по грудень 2023 року на війні загинуло від 66 000 до 88 000 російських військовослужбовців.

"Медуза" і "Медіазона" підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло приблизно 83 000 російських військовослужбовців. За оцінками американської розвідки за грудень 2023 року, російські війська втратили з початку повномасштабного вторгнення 315 000 осіб.

Зокрема, кількість загиблих російських військових в Україні почала неухильно зростати після початку локальних російських наступальних операцій на сході України в жовтні 2023 року, і додали, що з середини 2023 року більшість загиблих складали російські добровольці.

"Росія генерує нові сили приблизно зі швидкістю, еквівалентною поточним російським втратам, що дозволяє російським військам постійно посилювати атакуючі підрозділи і регулярно проводити ротацію на оперативному рівні", – повідомляють в огляді, посилаючись на проаналізовані дані

Однак не відомо чи зможе Росія підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні, що спричинить ще більші втрати.

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