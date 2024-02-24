​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, - Кіпер
Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, - Кіпер
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Італійські підручники — мрія Путіна
Італійські підручники — мрія Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

“Укренерго” заявила, що відновила надійність живлення Запорізької АЕС

Повітряна лінія 330 кВ, що забезпечує резервне живлення об’єктів на майданчику атомної станції,  відремонтована й повернута в роботу.

“Укренерго” заявила, що відновила надійність живлення Запорізької АЕС
Фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

Національна енергетична компанія “Укренерго” заявила, що відновила надійність живлення Запорізької атомної станції. 

Повітряна лінія 330 кВ, що забезпечує резервне живлення об’єктів на майданчику атомної станції,  відремонтована й повернута в роботу. 

Вона була сильно пошкоджена під час повітряної тривоги 20 лютого. Відтоді ЗАЕС отримувала електроенергію, необхідну для безпечного функціонування, лише по одній магістральній лінії 750 кВ. 

Місце пошкодження знаходилось в місці, де постійно йдуть бойові дії. Військові допускали туди ремонтні бригади у короткі проміжки відносного затишшя, тому працювати доводилось день і ніч. 

“Якби не постійні обстріли росіян, ми б впорались швидше. Довго чекали, коли ворог припинить гатити артилерією. А отримавши дозвіл військових на виїзд, мали ще й розчистити шлях для техніки через потрощену посадку, а тільки потім братися до ремонту. Все це постійно переривалося ворожим вогнем”, – пояснюють співробітники компанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies