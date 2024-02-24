“Укренерго” заявила, що відновила надійність живлення Запорізької АЕС

Повітряна лінія 330 кВ, що забезпечує резервне живлення об’єктів на майданчику атомної станції, відремонтована й повернута в роботу.

Національна енергетична компанія “Укренерго” заявила, що відновила надійність живлення Запорізької атомної станції.

Повітряна лінія 330 кВ, що забезпечує резервне живлення об’єктів на майданчику атомної станції, відремонтована й повернута в роботу.

Вона була сильно пошкоджена під час повітряної тривоги 20 лютого. Відтоді ЗАЕС отримувала електроенергію, необхідну для безпечного функціонування, лише по одній магістральній лінії 750 кВ.

Місце пошкодження знаходилось в місці, де постійно йдуть бойові дії. Військові допускали туди ремонтні бригади у короткі проміжки відносного затишшя, тому працювати доводилось день і ніч.

“Якби не постійні обстріли росіян, ми б впорались швидше. Довго чекали, коли ворог припинить гатити артилерією. А отримавши дозвіл військових на виїзд, мали ще й розчистити шлях для техніки через потрощену посадку, а тільки потім братися до ремонту. Все це постійно переривалося ворожим вогнем”, – пояснюють співробітники компанії.