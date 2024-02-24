Росіяни накрили вогнем Білозерку на Херсонщині, загинула жінка

24 лютого російські окупанти накрили вогнем Білозерку на Херсонщині.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки.

Серед поранених - її чоловік - поранений, інша жителька була вдома з однорічною дитиною, яка, на щастя, не постраждала. Щоправда, матір довелося забрати до лікарні.

Загалом відомо про п'ятьох поранених.

"Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога", - зазначив Прокудін.

Обласна прокуратура повідомила, що через ворожі обстріли пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.