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Росіяни накрили вогнем Білозерку на Херсонщині, загинула жінка

Ще п'ятеро осіб поранені.

Росіяни накрили вогнем Білозерку на Херсонщині, загинула жінка

24 лютого російські окупанти накрили вогнем Білозерку на Херсонщині.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки.

Серед поранених - її чоловік - поранений, інша жителька була вдома з однорічною дитиною, яка, на щастя, не постраждала. Щоправда, матір довелося забрати до лікарні. 

Загалом відомо про п'ятьох поранених.

"Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога", - зазначив Прокудін.

Обласна прокуратура повідомила, що через ворожі обстріли пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

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