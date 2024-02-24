УПЦ зіслалася на ремонт у Ближніх печерах, натомість заповідник оголосив про процедуру повернення звідти культурних цінностей.

Військові, капелани і їхні наставники із Православної церкви України не змогли провести у печерах Києво-Печерської лаври богослужіння перед річницею російського вторгнення, на якому хотіли помолитися за загиблих захисників.

Фото: Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" Києво-Печерська лавра

Як повідомив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", представники ПЦУ звернулися до нього із проханням відслужити відправу. Адміністрація заповідника звернулася до чоловічого монастиря УПЦ, який фактично продовжує користуватися частиною об'єктів Нижньої лаври, поки ще не набрало законної сили рішення суду.

Але отримала відмову.

"У відповідь до Заповідника надійшов лист, яким фактично було відмовлено у наданні доступу захисникам України і капеланам разом з їхніми духовними наставниками від ПЦУ. В той же час монастир повідомив Заповідник про розпочатий поточний ремонт у Ближніх печерах", - розповіли в установі.

Тоді заповідник оголосив, що розпочинає процедуру повернення культурних цінностей та реліквій, розташованих у Ближніх печерах, щоб забезпечити вільний доступ людей до святинь Лаври.

Що відбувається довкола Києво-Печерської лаври