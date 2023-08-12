На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"

В.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив, що на території Нижньої лаври перебувають 30-40 невстановлених осіб, які саботують роботу комісії заповідника "Києво-Печерська лавра" у справі повернення майна у державну власність, повідомляє Укрінформ.

"Ми знаємо, що три-чотири десятки людей знаходяться на території Лаври. Ці люди прийшли туди не молитися, вони точно не монахи. І ці люди точно не мають якоїсь конструктивної мети - вони свідомо йдуть на провокації проти заповідника. Ці люди віряни, але серед них є ті, яких, як мені здається, всліпу використовують певні ділки, аби підтримувати ажіотаж та нервову обстановку довкола Києво-Печерської лаври", - зазначив Остапенко.

За його словами, встановити діалог із тими, хто забарикадувався у Лаврі, ще не вдалося, оскільки ці особи не налаштовані на конструктивну розмову. Поки Нижня лавра була у вільному доступі, ці люди проходили, виходили, переміщалися, але жили там місяцями.

Остапенко підкреслив, що, поки тривають судові процеси з представниками УПЦ МП, комісія не заходить у приміщення, де живуть монахи та проводяться служби - йдеться про торговельні, виробничі приміщення, ресторани, готелі на території Нижньої Лаври.

"Звісно, кожного разу ми приходимо й просимо представитися, зазначити, звідки люди приїхали. Але там повний фанатизм в очах й абсолютно неадекватні розповіді, мовляв, поки ви не вивчили "протоколи сіонських мудреців", вам не можна заходити сюди. Вони вважають, що майно належить їм, що вони все тут створили. Аргументів про те, що майно належить державі та народу України, вони не сприймають", - зауважив виконувач обов'язків гендиректора заповідника.

Водночас Остапенко розповів, що заповідник звернувся до правоохоронців із тим, аби "поступово, без насилля з'ясувати, що це за люди, на яких підставах вони там перебувають та що роблять".

Він підкреслив, що заповідник на законних підставах повертає своє майно, що підтвердили нещодавні рішення суду. За його словами, поки суди з УПЦ не завершилися, заповідник не може звернутися до виконавчої служби щодо примусового виконання законних рішень.

"Коли буде пройдено апеляцію, ми просто звернемося до виконавчої служби, і всіх сторонніх людей, які не повинні там знаходитися, ми маємо прибрати, згідно з законом", - підсумував Остапенко.

Нагадаємо, з 11 серпня заповідник “Києво-Печерська лавра” тимчасово припинив доступ відвідувачам на територію Нижньої лаври. Таке рішення пов’язане з системним перешкоджанням роботі заповідника.

9 серпня 2023 року Господарський суд м. Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання цього договору.

Зазначимо, чотирьох осіб судитимуть у справі про хуліганство на території Києво-Печерської лаври. У квітні прихильники московського патріархату перешкоджали комісії Мінкульту проводити інспекцію в приміщеннях заповідника.

Також нагадаємо, у липні керівник заповідника Києво-Печерської Лаври очікує на передачу споруд від УПЦ МП до кінця року. Він зауважив, що основна мета УПЦ МП полягала в тому, щоб перетворити Лавру на резиденцію патріарха Кіріла.