Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 серпня подякував усім фахівцям, які займаються розмінуванням.

“Хочу сьогодні окремо подякувати всім нашим фахівцям, які займаються розмінуванням. Реально працюють на землі. Розміновують поля, територію населених пунктів, лінії електропередачі, об’єкти інфраструктури… Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше – у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Дякую вам – кожному й кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору!” - сказав президент.

Глава держави особливо відзначив кількох фахівців: Антон Волос, сапер відділення піротехнічних робіт, Богдан Ольшевський, водій-механік-сапер. Обидва працюють в Аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС Луганської області. Сергій Сіроштан, начальник групи піротехнічних робіт, Головне управління ДСНС України в Херсонській області.

Працівники поліції: підполковник Валентин Мельник, підполковник Ігор Підлісний, полковник Ярослав Костів. По черзі керували групами вибухотехнічної служби – 10-15 груп – у Харківській області. З вересня 22-го року і по цей час – на звільненій від окупанта території. Дуже ефективно.

Також президент зазначив, що є готовність Азербайджану надати новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування.

Зеленський заявив, що очистити землю України від мін треба не за десятиліття, а за роки за допомогою партнерів з усього світу. Для цього потрібно створити відповідну виробничу базу. Станом на зараз 174 тисячі кв км потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина передала Україні обладнання для розмінування. Крім того, у Берліні оновили перелік допомоги, що планується надати.