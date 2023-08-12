Упродовж доби на фронті відбулися 33 бойові зіткнення, - Генштаб

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

Упродовж доби на фронті відбулися 33 бойові зіткнення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, російські окупанти завдали шість ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та артилерійський засіб ворога на вогневій позиції.

Ситуація на фронті станом на 18.00 12 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Яструбине, Водолаги, Миропільське Сумської області та Уди, Стрілеча, Охрімівка на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Яструбине, Водолаги, Миропільське Сумської області та Уди, Стрілеча, Охрімівка на Харківщині; на Куп’янському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Північне Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Північне Донецької області; на Авдіївському під щільним вогнем авіації та артилерії ворога українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області;

під щільним вогнем авіації та артилерії ворога українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Рівнопіль Донецької області;

росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Рівнопіль Донецької області; на Запорізькому окупанти обстріляли з артилерії понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Темирівка, Полтавка, Червоне, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;

окупанти обстріляли з артилерії понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Темирівка, Полтавка, Червоне, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Тягинка, Понятівка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, у районі Куп'янська Харківської області росіяни не мають навіть тактичного успіху. Окупанти намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту. У районі Синьківки та Іванівки за добу було вісім атак, 328 обстрілів та 10 авіанальотів, повідомили у Східному угрупованні військ.

Тим часом гаряче у Криму - росіяни декілька разів перекривали Керченський міст для руху автотранспорту. Була інформація про вибухи.